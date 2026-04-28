bp carbure à plein régime
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 11:41
La mécanique des profits bien huilée
De plus, bp a généré sur ce trimestre un bénéfice sous-jacent de 3,198 MdsUSD, un bond significatif par rapport au niveau enregistré au trimestre précédent (1,541 MdUSD) et à celui du premier trimestre 2025 (1,381 MdUSD). Ce résultat s'explique par une contribution "exceptionnelle" du trading de pétrole qui a profité de la volatilité des prix du pétrole dans le contexte actuel de la guerre au Moyen-Orient. Elle s'explique aussi par performance accrue du segment midstream (transport et stockage). Sur ce point, RBC confirme que ce "bénéfice est supérieur de 20% aux attentes du marché".
"Dans l'ensemble, notre activité continue de bien se porter. Ce trimestre encore a été marqué par une solide performance opérationnelle et financière, et nous avons poursuivi nos progrès vers nos objectifs pour 2027", a commenté Meg O'Neill, la nouvelle directrice générale, nommée en fin d'année 2025 à la place de Murray Auchincloss.
La dirigeante se félicite également de la grande fiabilité des installations du groupe, la forte disponibilité du raffinage et une augmentation de la production dans le Golfe du Mexique ainsi que chez bpx Energy, sa filiale terrestre aux États-Unis - maintenant ainsi des niveaux de production stables malgré les perturbations actuelles".
Sur ce premier trimestre, par segment, l'activité clients et produits a dégagé un résultat sous-jacent RC (coût de remplacement = Replacement Cost profit = mesure financière spécifique au secteur de l'énergie utilisée par des entreprises comme bp pour présenter leurs performances) à 3,2 MdsUSD (contre 1,3MdUSD au quatrième trimestre 2025). Outre le trading, BP a profité de marges de raffinage plus élevées et d'une reprise de l'activité à la raffinerie de Whiting.
bp ( 2,66% à 587,65 pence) occupe la première place du FTSE 100 ce mardi, soutenu par des solides résultats affichés au premier trimestre 2026. Sur cette période, son chiffre d'affaires et les revenus des autres produits d'exploitation ont atteint les 52,26 milliards de dollars, contre 46,91 MdsUSD l'année précédente à la même période. Les bénéfices attribuable aux actionnaires ont aussi bien augmenté en glissement annuel. Ils passent de 687 MUSD à 3,842 MdsUSD. Il s'agit d'un retournement spectaculaire après la perte enregistrée de 3,422 MdsUSD au quatrième trimestre 2025.
Pour le segment production de pétrole, le bénéfice RC sous-jacent est resté stable à 2 MdsUSD, les cessions en mer du Nord ayant été compensées par de meilleurs prix de vente.
Dans la division gaz et énergies bas carbone : le résultat résultat RC sous-jacent a légèrement fléchi à 1,3 MdUSD contre 1,4 MdUSD un an avant, pénalisé par des prix stables, des effets de décalage tarifaire et une performance moyenne des activités de marketing et de négoce ( trading ) de gaz.
D'ailleurs, RBC affirme que le segment aval ( downstream ) a été le moteur de la performance de bp sur ce premier trimestre. "le groupe a affiché des chiffres de raffinage et de trading bien au-dessus du consensus, dépassant nos propres estimations trimestrielles d'environ 200 MUSD, grâce à des résultats exceptionnels dans le trading de pétrole", observe la banque canadienne. bp a renforcé la fiabilité de ce segment en misant sur une exploitation sécurisée de ses actifs. Cette stratégie a permis d'atteindre un taux de disponibilité du raffinage de 96,3%, dépassant ainsi l'objectif de 96% et la performance du trimestre précédent (96%).
Une dette nette en hausse
En dépit de ces profits solides, le flux de trésorerie opérationnel de bp est resté modeste à 2,9 MdsUSD. Les motifs avancés : une augmentation massive du besoin en fonds de roulement de 6 MdsUSD, provoquée par la hausse des prix des stocks, l'allongement des routes maritimes et la hausse des prix tout au long du trimestre. Par conséquent, sa dette nette s'est accentuée pour atteindre 25,3 MdsUSD, contre 22,2 MdsUSD à la fin de l'année 2025. Cette hausse est principalement due à la baisse du flux de trésorerie opérationnel.
Sur ce point, RBC explique que "bien que la dette nette ne devrait pas baisser au deuxième trimestre en raison des paiements liés à Macondo* et des rachats de titres hybrides, il anticipe une réduction substantielle de cette dette d'ici la fin de l'année". (*Macondo est le nom du puits de pétrole qui a explosé le 20 avril 2010 dans le Golfe du Mexique. Cette catastrophe est plus connue sous le nom de l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon. 16 ans après les faits, bp continue de payer pour les dégâts causés).
Par ailleurs, fidèle à sa stratégie, le géant britannique des hydrocarbures a annoncé un dividende de 8,32 cents par action ordinaire (contre 0,08 dollar pour la même période l'an dernier), confirmant son engagement d'une croissance annuelle d'au moins 4%.
Suite à cette publication trimestrielle, Oddo BHF reste à neutre sur le titre bp maintenant sa cible à 620 pence. "La valorisation est conforme aux attentes, mais le levier financier ( gearing ) reste élevé et le retour aux actionnaires est plus faible que chez les concurrents", explique le broker.
Côté perspectives, la major pétrolière vise toujours une dette nette comprise entre 14 et 18 MdsUSD d'ici fin 2027. Il réitère son budget d'investissements ( capex ) pour 2026, maintenu dans une fourchette de 13 à 13,5 MdsUSD.
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