BP-Bénéfice en hausse de près de 32% au T4, rachat d'actions suspendu

BP BP.L a fait état mardi d'un bénéfice sous-jacent, ou revenu net ajusté, en hausse de près de 32% au quatrième trimestre et conforme aux attentes, tout en indiquant suspendre son programme de rachat d'actions afin d'investir.

Le revenu net ajusté est ressorti à 1,54 milliard de dollars (1,29 milliard d'euros) au quatrième trimestre, après 1,17 milliard il y a un an et tandis que les analystes interrogés par la société tablaient sur 1,55 milliard et que le bénéfice s'élevait à 1,17 milliard il y a un an.

Le groupe a déclaré suspendre son programme de rachat d'actions afin de pouvoir allouer ses excédents de trésorerie à des investissements dans le secteur pétrolier et gazier. Son programme de rachat s'élevait auparavant à 750 millions de dollars au cours des trois derniers mois.

BP a enregistré diverses dépréciations de 4,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, selon les calculs de Reuters à partir des données fournies par la société, principalement sur sa division d'énergie solaire Lightsource BP et Archaea, son activité de biogaz aux États-Unis.

BP a également déclaré avoir vendu une participation minoritaire dans ses champs pétroliers terrestres américains pour 1,5 milliard de dollars.

(Rédigé par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)