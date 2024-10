Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: a finalisé le rachat de Lightsource bp information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 15:31









(CercleFinance.com) - bp a annoncé hier avoir finalisé l'acquisition des 50,03 % restants de Lightsource bp, présenté comme 'leader mondial du solaire et du stockage d'énergie à grande échelle'.



Avec cette opération, bp renforce sa présence dans le secteur des énergies renouvelables terrestres avec un portefeuille de développement de 62 GW dans 19 marchés internationaux.



Lightsource bp conservera toutefois son modèle d'exploitation autonome et sa marque indépendante.



Selon William Lin, vice-président exécutif pour le gaz et les énergies bas carbone chez bp, cette acquisition constitue ' un moteur pour le développement des énergies renouvelables terrestres ' et contribuera aux besoins énergétiques de bp.



De son côté, Joaquin Oliveira, directeur général de Lightsource bp, s'est dit 'enthousiaste' à l'idée de renforcer la rentabilité et la croissance de l'entreprise.



L'acquisition a été réalisé pour un montant de 400 millions de livres sterling. Après la finalisation, la dette nette de bp atteignait 2,1 milliards de livres sterling.





