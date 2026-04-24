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Boyd Gaming recule après avoir publié des résultats du premier trimestre inférieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** Les actions de l'opérateur de casinos Boyd Gaming BYD.N chutent de 7,5% à 82,49 dollars avant l'ouverture de la bourse, après des résultats du premier trimestre inférieurs aux prévisions

** La société annonce un chiffre d'affaires de 997,36 millions de dollars au premier trimestre, manquant de peu le consensus des analystes qui s'établissait à 1 milliard de dollars - données LSEG ** Le BPA ajusté de 1,60 $ est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,73 $; BYD avait dépassé les estimations de BPA ajusté au cours des sept trimestres précédents

** BYD attribue la faiblesse de ses résultats à la morosité persistante de son segment "Las Vegas Locals" et aux perturbations liées aux travaux de construction sur l'un de ses établissements, qui n'ont été que partiellement compensées par la croissance de son segment Midwest & South

** À la clôture d'hier, BYD affichait une hausse de 4,6% depuis le début de l'année

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