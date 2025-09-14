 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 833,50
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boxe - Crawford conquiert Alvarez et devient champion incontesté des poids super-moyens
information fournie par Reuters 14/09/2025 à 08:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Crawford bat Alvarez par décision unanime

*

L'Américain devient champion incontesté des super-moyens

*

Crawford n'est pas décidé à prendre sa retraite

(Ajout de citations et de détails aux paragraphes 2-6, 16-19)

Terence Crawford a remporté une victoire unanime sur Saul "Canelo" Alvarez pour devenir le champion incontesté des super-moyens dans un combat palpitant à l'Allegiant Stadium de Las Vegas samedi.

Crawford a donné le ton dès le début avec une démonstration mesurée qui a mis en valeur son incroyable vitesse de main et son jeu de jambes précis. Les juges ont noté le combat 116-112, 115-113 et 115-113 en faveur de l'Américain.

Cette victoire fait de Crawford le premier boxeur masculin à être couronné champion incontesté dans trois catégories de poids différentes.

"Je ne suis pas ici par hasard. Canelo est un grand champion, je dois lui tirer mon chapeau. C'est un grand compétiteur et j'ai beaucoup de respect pour lui. Il s'est battu comme un champion", a déclaré Crawford, qui était en larmes après l'annonce de sa victoire.

À la question de savoir s'il se battrait à nouveau, il a répondu: "Je ne sais pas, je dois m'asseoir avec mon équipe et nous en parlerons."

"Je tiens à remercier tous les supporters et les détracteurs. Je vous apprécie tous. Je salue mes fans et ceux qui soutiennent Canelo. Nous allons rentrer à la maison pour retrouver nos enfants."

Alvarez et Crawford ayant tous deux été reconnus comme les meilleurs boxeurs au monde dans le passé, le combat promettait d'être une classe de maître en matière de boxe.

Les deux hommes ont livré un combat divertissant qui a tenu en haleine les plus de 70 000 personnes présentes et les millions de téléspectateurs de Netflix tout au long des 12 rounds du combat.

Crawford, ancien champion incontesté des poids welters légers et des poids welters, ainsi que champion du monde des quatre divisions, a gagné deux catégories de poids pour le combat.

Il a pesé 167,5 livres (75,98 kg) lors de la pesée de vendredi, soit exactement le même poids qu'Alvarez, mais cette montée en puissance n'a pas semblé affecter sa mobilité.

UN ACTE D'ÉQUILIBRE

Conscient de la puissance supérieure de son adversaire, Crawford a été le meilleur boxeur pendant la majeure partie du combat et a neutralisé l'attaque d'Alvarez grâce à un jeu d'équilibre périlleux.

Le boxeur de 37 ans a maintenu sa distance tout en se mettant à l'abri du danger et en assénant des rafales de coups à son adversaire. L'assaut d'attrition du boxeur plus petit a mis Alvarez sur le reculoir.

Le champion mexicain a connecté quelques coups de corps en début de combat, mais après avoir été surclassé pendant toute la première moitié, il a jeté la prudence au vent et a répliqué avec une force brute à la recherche d'un knock-out.

Ce knock-out n'est jamais venu.

Crawford n'a fait que gagner en confiance, en réalisant des combinaisons dévastatrices et en absorbant tous les coups qui passaient au travers de sa garde. Il a amélioré son record à 42-0 (31 KOs) et a maintenu sa remarquable série d'invincibilité.

Pour Alvarez, la défaite est synonyme de fierté.

"Je suis gagnant d'être ici. Le fait d'être ici fait de moi un gagnant. Je prends des risques et c'est ce que j'ai fait", a déclaré l'homme de 35 ans.

"Je me sens bien de partager le ring avec de grands combattants comme lui. Si nous recommençons, ce sera formidable. J'ai déjà accompli beaucoup de choses dans la boxe. Mon héritage est déjà là et j'aime prendre des risques parce que j'aime la boxe."

L'Irlandais Callum Walsh a battu Fernando Vargas Jr, tandis que les super-moyens Christian Mbilli et Lester Martinez ont livré une lutte acharnée qui s'est soldée par un match nul.

Sport

Valeurs associées

NETFLIX
1 188,4400 USD NASDAQ -1,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio arrive à la base aérienne d'Andrews, dans le Maryland, avant de s'envoler pour Israël, le 13 septembre 2025 ( POOL / Nathan Howard )
    Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar
    information fournie par AFP 14.09.2025 08:17 

    Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a entamé dimanche une visite en Israël, après avoir exprimé le soutien inébranlable des Etats-Unis à son allié dans sa guerre contre le Hamas malgré une frappe israélienne au Qatar qui a suscité la réprobation. Le chef ... Lire la suite

  • netflix (Crédit: John-Mark Smith / Pexels)
    Boxe - Crawford conquiert Alvarez et devient champion incontesté des poids super-moyens
    information fournie par Reuters 14.09.2025 08:02 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Terence Crawford a remporté une victoire unanime sur Saul "Canelo" Alvarez, devenant ainsi ... Lire la suite

  • La première Fête du sport dimanche veut instaurer un rendez-vous joyeux et populaire, malgré un contexte plombé par la crainte de coupes budgétaires supplémentaires ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    La Fête du sport étrennée dans un contexte budgétaire tendu pour le secteur
    information fournie par AFP 14.09.2025 06:23 

    Laure et Florent Manaudou dans la Seine, un parterre d'athlètes et plus de 5.000 événements dans toute la France: la première Fête du sport dimanche veut instaurer un rendez-vous joyeux et populaire, malgré un contexte plombé par la crainte de coupes budgétaires ... Lire la suite

  • Zubimendi, bons baisers d'Espagne
    Zubimendi, bons baisers d'Espagne
    information fournie par So Foot 14.09.2025 00:38 

    Double buteur lors de la nette victoire d'Arsenal sur Nottingham Forest (3-0), Martín Zubimendi a révélé toute l'étendue de son talent devant le public de l'Emirates. Via une performance XXL en forme de coup de projecteur, l'Espagnol a peut-être montré qu'il était ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank