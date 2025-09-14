Boxe - Crawford conquiert Alvarez et devient champion incontesté des poids super-moyens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Crawford bat Alvarez par décision unanime

L'Américain devient champion incontesté des super-moyens

Crawford n'est pas décidé à prendre sa retraite

Terence Crawford a remporté une victoire unanime sur Saul "Canelo" Alvarez pour devenir le champion incontesté des super-moyens dans un combat palpitant à l'Allegiant Stadium de Las Vegas samedi.

Crawford a donné le ton dès le début avec une démonstration mesurée qui a mis en valeur son incroyable vitesse de main et son jeu de jambes précis. Les juges ont noté le combat 116-112, 115-113 et 115-113 en faveur de l'Américain.

Cette victoire fait de Crawford le premier boxeur masculin à être couronné champion incontesté dans trois catégories de poids différentes.

"Je ne suis pas ici par hasard. Canelo est un grand champion, je dois lui tirer mon chapeau. C'est un grand compétiteur et j'ai beaucoup de respect pour lui. Il s'est battu comme un champion", a déclaré Crawford, qui était en larmes après l'annonce de sa victoire.

À la question de savoir s'il se battrait à nouveau, il a répondu: "Je ne sais pas, je dois m'asseoir avec mon équipe et nous en parlerons."

"Je tiens à remercier tous les supporters et les détracteurs. Je vous apprécie tous. Je salue mes fans et ceux qui soutiennent Canelo. Nous allons rentrer à la maison pour retrouver nos enfants."

Alvarez et Crawford ayant tous deux été reconnus comme les meilleurs boxeurs au monde dans le passé, le combat promettait d'être une classe de maître en matière de boxe.

Les deux hommes ont livré un combat divertissant qui a tenu en haleine les plus de 70 000 personnes présentes et les millions de téléspectateurs de Netflix tout au long des 12 rounds du combat.

Crawford, ancien champion incontesté des poids welters légers et des poids welters, ainsi que champion du monde des quatre divisions, a gagné deux catégories de poids pour le combat.

Il a pesé 167,5 livres (75,98 kg) lors de la pesée de vendredi, soit exactement le même poids qu'Alvarez, mais cette montée en puissance n'a pas semblé affecter sa mobilité.

UN ACTE D'ÉQUILIBRE

Conscient de la puissance supérieure de son adversaire, Crawford a été le meilleur boxeur pendant la majeure partie du combat et a neutralisé l'attaque d'Alvarez grâce à un jeu d'équilibre périlleux.

Le boxeur de 37 ans a maintenu sa distance tout en se mettant à l'abri du danger et en assénant des rafales de coups à son adversaire. L'assaut d'attrition du boxeur plus petit a mis Alvarez sur le reculoir.

Le champion mexicain a connecté quelques coups de corps en début de combat, mais après avoir été surclassé pendant toute la première moitié, il a jeté la prudence au vent et a répliqué avec une force brute à la recherche d'un knock-out.

Ce knock-out n'est jamais venu.

Crawford n'a fait que gagner en confiance, en réalisant des combinaisons dévastatrices et en absorbant tous les coups qui passaient au travers de sa garde. Il a amélioré son record à 42-0 (31 KOs) et a maintenu sa remarquable série d'invincibilité.

Pour Alvarez, la défaite est synonyme de fierté.

"Je suis gagnant d'être ici. Le fait d'être ici fait de moi un gagnant. Je prends des risques et c'est ce que j'ai fait", a déclaré l'homme de 35 ans.

"Je me sens bien de partager le ring avec de grands combattants comme lui. Si nous recommençons, ce sera formidable. J'ai déjà accompli beaucoup de choses dans la boxe. Mon héritage est déjà là et j'aime prendre des risques parce que j'aime la boxe."

L'Irlandais Callum Walsh a battu Fernando Vargas Jr, tandis que les super-moyens Christian Mbilli et Lester Martinez ont livré une lutte acharnée qui s'est soldée par un match nul.