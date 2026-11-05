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Box renforce son partenariat avec Nvidia et dévoile un outil de création de flux de travail d'IA
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 15:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de gestion de contenu Box a renforcé jeudi son partenariat avec Nvidia , en dévoilant un moteur de recherche qui aide les outils d'IA à trouver des réponses plus précises dans les fichiers de l'entreprise, ainsi qu'un outil permettant aux équipes de créer des flux de travail pilotés par l'IA.

Voici plus de détails:

* Box Context Retrieval, un nouveau moteur de recherche basé sur les modèles Nemotron de Nvidia , sera mis à la disposition de tous les clients Enterprise Advanced au début de l’année prochaine, a indiqué la société

* Box a indiqué que ce moteur pourrait améliorer la précision des recherches de 20 %, réduire l’utilisation de tokens de 90 % et quadrupler la vitesse de traitement des questions-réponses

* La société a également présenté Box Architect, qui permet aux équipes de créer des flux de travail automatisés en décrivant un processus en langage naturel ; son déploiement en version bêta auprès des clients Enterprise Advanced est prévu au quatrième trimestre

* De nouvelles protections contre les menaces, notamment les téléchargements en masse, les prises de contrôle de compte et les suppressions massives, seront mises à la disposition des clients Enterprise Advanced et Shield au début de l’année prochaine, a ajouté Box

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