Box gagne du terrain après un chiffre d'affaires supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions de Box BOX.N augmentent de 6,06% à 25,37 $ en pré-marché, en hausse par rapport à leur plus bas niveau depuis le 10 février à la clôture de mardi

** Les revenus de la plateforme de gestion intelligente de contenu au 4ème trimestre ont légèrement dépassé les attentes des analystes - données compilées par LSEG

** La société a racheté 4,4 millions d'actions pour 126 millions de dollars au 4ème trimestre

** Box prévoit un chiffre d'affaires de 304 millions de dollars pour le 1er trimestre de l'exercice 27, soit une hausse de 10 % par rapport à l'année précédente

** Les analystes prévoient en moyenne un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 10,2 % à 304,33 millions de dollars et un bénéfice par action de 36 cents

** Au cours de clôture de la séance précédente, BOX se négociait à 14 fois les bénéfices prévus pour l'an prochain

** Les analystes s'attendent en moyenne à ce que le bénéfice net de BOX augmente de 18,1 % pour atteindre 239,99 millions de dollars au cours de l'exercice financier actuel, après avoir chuté de 20,9 % pour atteindre 203,28 millions de dollars au cours de l'exercice financier précédent