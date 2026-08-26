Box en hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 août - ** L'action de la plateforme américaine de gestion de contenu Box BOX.N progresse de 3,4% à 34,11 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché
** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel de 1,29 milliard de dollars, contre une estimation des analystes de 1,28 milliard de dollars
** Le chiffre d'affaires de BOX au deuxième trimestre a augmenté de 9% dépassant légèrement les estimations des analystes, tandis que le bénéfice par action ajusté est conforme aux attentes
** Au moins trois sociétés de courtage relèvent leur objectif de cours sur le titre à la suite des résultats trimestriels
** Quatre des dix sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, cinq "conserver" et une "vendre"; leur objectif de cours médian est de 37 $ – données LSEG
** À la clôture de la séance d’hier, le titre affichait une hausse de 10,3% depuis le début de l’année
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