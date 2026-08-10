Bowman Consulting accepte d'être délistée dans le cadre d'une opération d'un milliard de dollars ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Le titre de Bowman Consulting Group BWMN.O s'envole d'environ 56 % à 42,28 dollars avant l'ouverture du marché

** La société d'ingénierie et de gestion de programmes annonce avoir accepté d'être rachetée par la société de capital-investissement Bernhard Capital Partners pour 43 dollars par action en numéraire, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 1 milliard de dollars

** L'offre représente une prime d'environ 58 % par rapport au dernier cours de clôture de BMWN

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026 ou au premier trimestre 2027

** BWMN annonce également un bénéfice par action (BPA) de 14 cents au deuxième trimestre, en hausse par rapport aux 34 cents enregistrés il y a un an

** Le chiffre d'affaires brut des contrats du deuxième trimestre a progressé de 16 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 272,6 millions de dollars

** À la clôture de la dernière séance, le titre avait reculé de 17,5 % depuis le début de l'année