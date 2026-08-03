Bowhead Specialty en pleine ascension grâce à un accord d'acquisition de 1,2 milliard de dollars conclu avec American Family

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3 août - ** L'action de Bowhead Specialty BOW.N affiche une hausse de 10,3% à 33,75 dollars en pré-ouverture

** L'assureur spécialisé conclut un accord de 1,2 milliard de dollars avec American Family

** American Family va acquérir toutes les actions BOW en circulation qu'elle ne détient pas encore, au prix de 34 dollars par action en numéraire

** L'offre représente une prime d'environ 12% par rapport au dernier cours de clôture de Bowhead, à 30,35 dollars

** Par ailleurs, la société a également annoncé un BPA ajusté de 0,48 $ pour le deuxième trimestre , dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 0,47 $

** Huit analystes recommandent d’« acheter » le titre, trois de le « conserver »; l’objectif de cours médian s’établit à 33 $ — données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action BOW affichait une hausse de 7,1% depuis le début de l'année