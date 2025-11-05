Bouygues vise un CA publié annuel "similaire" à 2024

Un logo de Bouygues est visible à la conférence Viva Technology à Paris

Bouygues a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires publié pour 2025 devrait être similaire à celui-ci de 2024, le groupe de construction et de télécommunications citant l'impact des fluctuations de devises, notamment celles liées au dollar américain.

Précédemment, Bouygues visait pour 2025 un chiffre d'affaires en légère croissance par rapport à 2024. À taux de change constants, le chiffre d'affaires 2025 devrait être en légère croissance par rapport à 2024, souligne le groupe.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Bouygues affiche un chiffre d'affaires de 41,9 milliards d'euros, en hausse de 0,9%, alors que les analystes attendaient en moyenne 41,81 milliards d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

Sur la période, le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'établit à 1,8 milliards d'euros. Les analystes en attendaient 1,76 milliards d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)