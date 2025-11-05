 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 052,50
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bouygues vise un CA publié annuel "similaire" à 2024
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 07:30

Bouygues BOUY.PA a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires publié pour 2025 devrait être similaire à celui-ci de 2024, le groupe de construction et de télécommunications citant l'impact des fluctuations de devises, notamment celles liées au dollar américain.

Précédemment, Bouygues visait pour 2025 un chiffre d'affaires en légère croissance par rapport à 2024. À taux de change constants, le chiffre d'affaires 2025 devrait être en légère croissance par rapport à 2024, souligne le groupe.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Bouygues affiche un chiffre d'affaires de 41,9 milliards d'euros, en hausse de 0,9%, alors que les analystes attendaient en moyenne 41,81 milliards d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

Sur la période, le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'établit à 1,8 milliards d'euros. Les analystes en attendaient 1,76 milliards d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BOUYGUES
39,190 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank