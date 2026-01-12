Bouygues unifie ses métiers bâtisseurs sous une unique "Division Construction"
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 17:59
Ce regroupement structurel vise à optimiser l'efficacité opérationnelle et à maximiser les synergies commerciales au sein d'un pôle employant 100 000 collaborateurs à travers 50 pays.
La gouvernance évolue avec une dissociation des fonctions chez Bouygues Construction, où Pierre-Eric Saint-André accède à la direction générale tandis que Pascal Minault conserve la présidence des trois filiales du pôle.
Selon Pascal Minault, cette intégration a pour objectif d'"accélérer le développement de chacun des Métiers de la Construction et d'en renforcer l'attractivité et la rentabilité".
Le directeur général du groupe Bouygues, Olivier Roussat, souligne que cette organisation permettra de mieux naviguer dans un environnement complexe en fédérant les expertises internes.
Le titre Bouygues a gagné 0,5% aujourd'hui à Paris et signe une progression de 2,6% depuis le début de l'année.
