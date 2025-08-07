Bouygues: une cyberattaque contre Bouygues Telecom information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - Bouygues Telecom annonce avoir été victime d'une cyberattaque ayant permis l'accès non autorisé à certaines données personnelles de 6,4 millions de comptes clients. Tous les clients concernés ont reçu ou vont recevoir un mail ou un SMS pour les en informer.



L'opérateur ajoute que la situation a été résolue dans les plus brefs délais par ses équipes techniques et que toutes les mesures complémentaires nécessaires ont été mises en place. Il a notifié la CNIL et déposé plainte auprès des autorités judiciaires.





Valeurs associées BOUYGUES 36,9200 EUR Euronext Paris 0,00%