Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues Telecom va racheter l'opérateur alternatif Euro-Information au Crédit Mutuel Reuters • 26/06/2020 à 08:00









26 juin (Reuters) - Bouygues Telecom BOUY.PA a annoncé vendredi dans un communiqué: * AVOIR SIGNÉ UN PROTOCOLE D'EXCLUSIVITÉ AVEC LE CRÉDIT MUTUEL POUR L'ACQUISITION DE L'OPÉRATEUR ALTERNATIF EURO-INFORMATION TELECOM ET LA CONCLUSION D'UN PARTENARIAT DE DISTRIBUTION EXCLUSIF Pour plus de détails, cliquez sur [ BOUY.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +1.90%