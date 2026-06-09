Bouygues Telecom lance une solution de cybersécurité

Bouygues Telecom Business annonce sa nouvelle prestation Cyber Monitor OSINT, une solution innovante de cybersurveillance basée sur l'open source intelligence, développée en interne par les experts de sa filiale Bouygues Telecom Business Solution.

"En 2024, 67% des entreprises françaises ont été victimes d'au moins une attaque, une hausse de 15% en un an, selon le rapport Hiscox 2024. Les TPE/PME ne sont pas épargnées : 15% d'entre elles ont subi un incident en 2024, selon le Baromètre Cyber Impact 2024", rapporte l'opérateur télécoms.

Selon lui, Cyber Monitor OSINT donne aux entreprises une visibilité complète de leur surface d'attaque : cartographie des domaines, services exposés, vulnérabilités, points d'usurpation d'identité...

Cette solution permet aux entreprises de bénéficier d'un plan d'action contextualisé : une analyse humaine experte avec évaluation des risques par criticité et axes d'amélioration concrets, fournis directement par les experts cyber de Bouygues Telecom Business Solution.

Ces spécialistes gèrent l'outil et peuvent restituer des rapports d'analyse détaillés, offrant une synthèse plus lisible et des indicateurs de sécurité clairs pour les entreprises clientes. Cette analyse permet une détection proactive des menaces avec l'identification des fuites d'identifiants, mots de passe, domaines pirates, failles de sécurité liées au chiffrement et risques de phishing ciblé.