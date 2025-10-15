Bouygues Telecom, iliad et Orange font une offre non engageante sur des activités d'Altice en France

(AOF) - La concentration tant attendue du secteur des opérateurs télécoms en France est en marche. Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont remis une offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice en France. Cette offre porte sur un montant total de 17 milliards d'euros de valeur d'entreprise pour ces activités et fait ressortir une valeur d'entreprise implicite indicative pour l'ensemble d'Altice France de plus de 21 milliards d'euros.

Elle exclut notamment les participations dans les sociétés Intelcia, UltraEdge, XP Fibre et Altice Technical Services ainsi que les activités du groupe Altice dans les départements et régions d'outre-mer.

Les opérateurs télécoms précise que la répartition du prix et de la valeur serait de l'ordre de 43% pour Bouygues Telecom, 30% pour Free-Groupe iliad et 27% pour Orange.

Dans le détail, l'activité "B2B" serait reprise par Bouygues Telecom principalement, et Free-Groupe iliad et l'activité "B2C" serait partagée entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange. Les autres actifs et ressources (notamment les infrastructures et les fréquences) seraient partagés entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange, à l'exception du réseau mobile de SFR en zone non dense qui serait repris par Bouygues Telecom.

Les trois groupes précisent que la "remise d'une offre confirmatoire sera conditionnée à la réalisation de due diligences, ainsi qu'à une évaluation financière et opérationnelle confirmant les hypothèses de l'offre indicative". "Il n'y a aucune certitude à ce stade que cette offre indicative puisse aboutir à un accord," ont-ils ajouté.