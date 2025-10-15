 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 065,44
-0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bouygues Telecom, iliad et Orange font une offre non engageante sur des activités d'Altice en France
information fournie par AOF 15/10/2025 à 08:27

(AOF) - La concentration tant attendue du secteur des opérateurs télécoms en France est en marche. Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont remis une offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice en France. Cette offre porte sur un montant total de 17 milliards d'euros de valeur d'entreprise pour ces activités et fait ressortir une valeur d'entreprise implicite indicative pour l'ensemble d'Altice France de plus de 21 milliards d'euros.

Elle exclut notamment les participations dans les sociétés Intelcia, UltraEdge, XP Fibre et Altice Technical Services ainsi que les activités du groupe Altice dans les départements et régions d'outre-mer.

Les opérateurs télécoms précise que la répartition du prix et de la valeur serait de l'ordre de 43% pour Bouygues Telecom, 30% pour Free-Groupe iliad et 27% pour Orange.

Dans le détail, l'activité "B2B" serait reprise par Bouygues Telecom principalement, et Free-Groupe iliad et l'activité "B2C" serait partagée entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange. Les autres actifs et ressources (notamment les infrastructures et les fréquences) seraient partagés entre Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange, à l'exception du réseau mobile de SFR en zone non dense qui serait repris par Bouygues Telecom.

Les trois groupes précisent que la "remise d'une offre confirmatoire sera conditionnée à la réalisation de due diligences, ainsi qu'à une évaluation financière et opérationnelle confirmant les hypothèses de l'offre indicative". "Il n'y a aucune certitude à ce stade que cette offre indicative puisse aboutir à un accord," ont-ils ajouté.

Valeurs associées

BOUYGUES
41,0000 EUR Euronext Paris -1,39%
ORANGE
13,8850 EUR Euronext Paris -0,93%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Bourse de Paris s'envole de 2,53% mercredi matin. ( AFP / Kiran RIDLEY )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 16.10.2025 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé va supprimer 16.000 emplois, veut relancer ses ventes
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:41 

    Nestlé va supprimer 16.000 emplois alors que le géant suisse de l'agroalimentaire ambitionne de relancer ses volumes de ventes, a déclaré jeudi son nouveau directeur général Philipp Navratil. Ancien directeur de Nespresso, Philipp Navratil a remplacé Laurent Freixe, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank