Bouygues Telecom, Iliad et Orange en discussions avec Altice sur SFR

(Actualisé avec détails, contexte)

Le consortium formé d'Orange

ORAN.PA , Bouygues Telecom BOUY.PA et Iliad, maison-mère de Free, indique jeudi mener des discussions avec Altice pour l'acquisition potentielle d'une grande partie de ses activités de télécommunications en France, qui comprennent l'opérateur télécoms SFR.

Des travaux de "due diligence" ont été engagés depuis début janvier 2026, indique un communiqué commun des trois groupes.

Les conditions juridiques et financières de la transaction ne font l'objet d'aucun accord à date, ajoute le communiqué.

Selon Orange, Bouygues Telecom et Iliad, il n'est pas certain que le processus aboutisse à un accord.

Les trois opérateurs ont lancé en octobre une offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France, dont l'opérateur SFR, pour un montant total de 17 milliards d'euros.

Malgré le rejet par le groupe fondé par Patrick Drahi, Bouygues, Iliad et Orange ont maintenu leur offre.

Les trois opérateurs n'ont pas divulgué de nouveaux détails sur leur nouvelle tentative d'acquisition de leur rival. Dans le cadre de l'offre précédente, Bouygues devait acquérir la plupart des actifs, suivi par Free (Iliad) et Orange.

À la Bourse de Paris, vers 08h37 GMT, après l'annonce des discussions avec Altice, Orange et Bouygues prenaient respectivement 3,1% et 2,8%.

