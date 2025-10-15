Bouygues Telecom et Orange maintiennent leur offre sur les activités télécoms d’Altice France

(AOF) - Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont pris note de la décision du groupe Altice de rejeter leur offre conjointe non engageante remise le 14 octobre au soir pour le rachat d'une large part des activités télécoms d'Altice France. " Les trois opérateurs restent convaincus de la pertinence de leur proposition et de l'intérêt du projet industriel qu'ils poursuivent pour le marché et l'ensemble de ses parties prenantes, clients, salariés, créanciers et actionnaires " indique les trois sociétés dans un communiqué commun.

" Un tel projet permettrait à la fois de préserver un écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs tout en favorisant la poursuite des investissements dans les infrastructures télécoms nationales ", est-il précisé dans ce communiqué.

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange maintiennent leur offre et " souhaitent créer un dialogue constructif avec le groupe Altice et ses actionnaires pour envisager ensemble la manière dont ce projet pourrait prospérer ".