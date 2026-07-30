Bouygues sur orbite, porté par Equans

Le conglomérat actif dans le BTP, les télécoms, les médias et les services techniques ( 7,21%) est confortablement installé à la deuxième place du palmarès de l'indice CAC 40 après avoir dépassé les attentes au premier semestre grâce à la bonne tenue de marge d'Equans et de Bouygues Construction. Le groupe a, par la même occasion, confirmé ses objectifs pour 2026.

Sur le semestre, les revenus s'établissent à 26,3 milliards d'euros, en recul de 2,2% en données publiées et de 1,2% à périmètre et change constants.

Au 2e trimestre, le groupe Bouygues a réalisé un chiffre d'affaires de 14,1 milliards d'euros, en baisse de 1,2% sur un an, mais supérieur aux 13,9 milliards d'euros attendus par le consensus. La croissance reste tirée par Bouygues Telecom ( 4,7%) et Bouygues Construction ( 2,3 %), tandis que Colas (-3,3%), Equans (-1,3 %), l'immobilier (-16,2 %) et TF1 (-10,6%) sont en repli.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) a atteint 829 millions d'euros au premier semestre, contre 796 millions un an plus tôt, dépassant également les 776 millions d'euros attendus par le consensus. Le résultat net part du groupe s'est établi à 287 millions d'euros, pénalisé par une contribution exceptionnelle de 35 millions d'euros liée à la taxation des grandes entreprises en France. Hors cet effet fiscal, le bénéfice net ressort à 322 millions d'euros, en progression de 102 millions d'euros sur un an.

A l'issue de cette publication, Bouygues a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour 2026. Le groupe continue de viser un chiffre d'affaires stable à taux de change constants et un résultat opérationnel courant des activités comparable à celui de 2025.

Le groupe a en revanche revu à la hausse ses ambitions pour Equans, dont la marge opérationnelle est désormais attendue à au moins 5,2% en 2026, contre 5% auparavant, tout en maintenant son objectif d'un chiffre d'affaires stable à taux de change constants.

Selon Oddo BHF, qui maintient sa recommandation "Surperformance" sur le titre, les performances d'Equans continuent de transformer la perception du groupe par les investisseurs, grâce à l'amélioration de sa rentabilité et au relèvement de ses objectifs. Il souligne également que l'évolution du titre dépendra désormais de l'issue du projet de rachat de SFR par un consortium, tandis qu'Equans présentera sa feuille de route stratégique lors d'une journée investisseurs prévue le 25 février prochain.