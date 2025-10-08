Bouygues sélectionné pour les solutions de réponse rapide
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 11:02
L'opérateur est désormais reconnu pour sa capacité à fournir des solutions de haut niveau pour les services en charge des missions de sécurité, de secours, d'aide médicale urgente, de protection des populations, de gestion des crises et des catastrophes.
Le réseau d'accès radio 4G de Bouygues Telecom va devenir également accessible lors du déploiement de SRR sur l'ensemble du territoire métropolitain français en cas d'évènement ou de crise majeure, sécurisant l'accès aux communications critiques.
De plus, pour pallier les risques de saturation ou de panne, il mettra en oeuvre des Stations de Base Déployables (SBD) garantissant une couverture temporaire efficace sur plusieurs kilomètres pour les opérations de secours lors d'événements critiques.
