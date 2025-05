Bouygues: ROCA en amélioration au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Bouygues publie un résultat net part du groupe (RNPG) du premier trimestre 2025 de -156 millions d'euros (-123 millions hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, en amélioration de 23 millions sur un an).



Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) du conglomérat ressort à 69 millions d'euros, soit une progression de 43 millions sur un an (largement portée par Equans), représentant une marge en amélioration de 0,3 point à 0,5%.



A près de 12,6 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 2,2% (+0,9% en organique), porté par Colas, Bouygues Construction, et Bouygues Telecom grâce à la première contribution sur un trimestre complet de La Poste Telecom.



Bouygues vise un chiffre d'affaires et un ROCA en légère croissance pour 2025, ajoutant que les effets des lois de finances et de financement de la sécurité sociale en France pour 2025 sur son RNPG sont estimés à date à environ 100 millions d'euros.





