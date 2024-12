Bouygues: retenu pour un projet de métro à Melbourne information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Bouygues Construction a annoncé mardi avoir été sélectionné afin de réaliser les tunnels d'un important lot du projet de métro à Melbourne (Australie).



Le groupe français de BTP précise que le montant total des travaux doit s'élever à 1,7 milliard de dollars australiens, dont 562 millions de dollars australiens (343 millions d'euros) pour sa seule filiale Bouygues Construction Australia.



Le contrat comprend la conception et la construction de deux tunnels de 10 km, la construction de deux stations de métro, de deux puits d'accès aux tunnels, d'un puits d'intervention et de ventilation et de 39 passages transversaux.



Si la première phase du projet - baptisé 'Suburban Rail Loop East' - est déjà en cours de construction, le creusement des tunnels ne débutera pas avant 2026, en vue que les premiers trains entrent en service à horizon 2035.





