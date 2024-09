Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: remporte un contrat de 247 ME en Australie information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 18:13









(CercleFinance.com) - Health Infastructure a désigné A W Edwards, filiale de Bouygues Construction basée en Australie, pour réaliser les travaux de réaménagement de l'hôpital de Ryde.



Ce projet représente un investissement total de 526,8 millions de dollars australiens. La part de Bouygues Construction est de 406 millions de dollars australiens (247 millions d'euros).



Le réaménagement inclut la création d'un nouveau service des urgences, l'agrandissement de l'unité de soins intensifs, de nouvelles salles d'opération, un centre de soins ambulatoires, une unité pédiatrique de court séjour ainsi qu'une augmentation du nombre de lits d'hospitalisation de nuit pour adultes et l'agrandissement du centre d'imagerie médicale.



Il prévoit également la construction d'un bâtiment clinique de 40 000 m2 équipé des dernières technologies médicales, une augmentation significative de la capacité d'accueil des patients et la création de parkings souterrains.





Valeurs associées BOUYGUES 31,16 EUR Euronext Paris +0,65%