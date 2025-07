Bouygues: prolonge le partenariat avec NRJ Group information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 18:17









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce le renouvellement pour cinq ans de son partenariat stratégique avec NRJ visant à proposer les offres NRJ Mobile. Cette décision s'inscrit dans la continuité d'une collaboration jugée fructueuse par les deux groupes, rapporte l'opérateur téléphonique.



Le prolongement permettra notamment à Bouygues Telecom de continuer à s'appuyer sur la notoriété de la marque NRJ Mobile pour développer des solutions mobiles innovantes et enrichir l'expérience digitale de ses clients, tout en bénéficiant de la solidité de son propre réseau.



















Marc Laurier, Directeur Marketing Grand Public de Bouygues Telecom, souligne que cette prolongation ' illustre la confiance et l'engagement mutuel qui animent [les] équipes pour proposer des offres toujours plus attractives à nos clients '.























Valeurs associées BOUYGUES 39,0400 EUR Euronext Paris -0,03%