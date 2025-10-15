 Aller au contenu principal
Bouygues prend acte du rejet de l'offre conjointe pour Altice
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 11:51

Bouygues SA BOUY.PA :

* OFFRE CONJOINTE NON ENGAGEANTE REJETÉE

* A PRIS CONNAISSANCE DE LA DÉCISION DU GROUPE ALTICE DE REJETER L’OFFRE CONJOINTE NON ENGAGEANTE REMISE HIER

Texte original nGNEZnrpL

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BOUYGUES
41,580 EUR Euronext Paris +7,39%
ORANGE
14,015 EUR Euronext Paris +3,28%
L'offre BoursoBank