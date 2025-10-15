information fournie par Reuters • 15/10/2025 à 11:51

Bouygues prend acte du rejet de l'offre conjointe pour Altice

Bouygues SA BOUY.PA :

* OFFRE CONJOINTE NON ENGAGEANTE REJETÉE

* A PRIS CONNAISSANCE DE LA DÉCISION DU GROUPE ALTICE DE REJETER L’OFFRE CONJOINTE NON ENGAGEANTE REMISE HIER

Texte original nGNEZnrpL Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)