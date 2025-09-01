 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bouygues, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture de la séance du lundi 1er septembre 2025
information fournie par AOF 01/09/2025 à 17:58

(AOF) - Bouygues (-1,36% à 36,14 euros)

Le conglomérat, présent dans la construction, les médias et les télécoms a enregistré une deuxième séance de suite dans le rouge. Il est sous pression depuis la semaine dernière en raison de sa forte exposition à la France dans un contexte de crise politique. Fin juillet, Bouygues a annoncé le maintien de ses prévisions pour 2025 après avoir signé un premier semestre conforme aux attentes. Le résultat opérationnel des activités est ressorti à 796 millions d'euros contre 747 millions d'euros lors de la période correspondante de 2024. Sur la période, la marge a gagné 20 points de base. Le chiffre d'affaires total du groupe a augmenté de 1,3% sur la période, à 26,87 milliards d'euros.

Points-clés

- Holding industriel créé en 1952 aux positions mondiales, historiquement dans le BTP, diversifié dans la télévision, les télécoms et les services multitechniques pour l’énergie avec Equans ;

- Activités de 56,8 Mds€ réparties entre 4 grands domaines : 48 % des revenus dans la construction sous les marques des n°1 mondiaux Bouygues Construction et Colas, 34 % dans les énergies et services sous la marque Equans, 11 % dans, la téléphonie avec Bouygues Télécome puis 4 dans les médias avec TF1, détenu à 43,7 % ;

- Modèle d'affaire : positionnement de long terme sur des métiers évoluant sur des cycles économiques différents et répondant à des besoins essentiels tout en renforçant les places de leadership mondial ou dans les médias, français ;

- Capital détenu à 27,5 % par la famille fondatrice (29,4 % des droits de vote) et par les

les salariés (21,9 % et 30,8 %), Martin Bouygues étant président du conseil d'administration de 14 membres et Olivier Roussat directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la génération de trésorerie, facilitant la croissance interne et externe, les Etats-Unis et l’Europe du nord étant les 2 zones prioritaires,

- sélectivité accrue dans le choix des contrats, tant dans la construction que chez Equans,

- amélioration de la rentabilité d’Equans dans le secteur en forte croissance et économe en capitaux des services à la transition énergétique et numérique,

- montée en puissance du chiffre d'affaires digital,

- montée en puissance du chiffre d’affaires digital,

- innovation fondée sur 4 technologies : l’intelligence artificielle pour l’aide à la décision et les interactions entre intervenants (plateforme d’échanges de données Dawex, partenariat avec la joint-venture de campus d’IA de Saclay), l’internet des objets couplé aux mégadonnées, la réalité virtuelle & augmentée pour la conception ou l’insertion de publicités dans les contenus et la chaîne de blocs pour la sécurisation des transactions ;

- Stratégie environnementale visant à la réalisation de 3 objectifs : neutralité carbone en 2050, réponse aux besoins de la chaîne de valeur et transformation des contraintes climat en opportunité commerciale :

- différenciée selon les métiers : béton bas carbone, biodiversité et économie circulaire pour la construction, Carbon Shift chez Equans pour l’accompagnement des clients, meilleure intensité d’usage, préemption, recyclage et revalorisation des équipements,

- chez Bouygues Telecom, montée des ventes de téléphones reconditionnés par Largo ;

- participation au fonds Solar Impulse ;

- Réalisation du plan Ambition 2026 pour Bouygues Telecom destiné à devenir le 2 ème français du mobile grâce au rapprochement avec les réseaux EIT et BTBD et à l’acquisition de La Poste Mobile (2,4 millions de clients), visant 7 Mds€ de chiffre d’affaires, 35 % de marge opérationnelle et 600 M€ d’autofinancement libre pour 2027 ;

- Visibilité dans la construction -carnet de commandes record à 34,,2 Mds€ à fin mars ;

- Bilan sain : à fin mars, dette nette de 7,1 Mds€, rehaussée par l’achat de Poste Telecom pour 1,2 Md€, soit un ratio de 50 % sur capitaux propres et disponibilités de 14,8 Mds.

Défis

- Disparités des marges opérationnelles et part encore élevée de la France dans les revenus ;

- Bénéfice 2025 impacté de 100 M€ par la contribution exceptionnelle des grandes entreprises françaises ;

- Reprise des rumeurs de rachat de SFR par Bouygues Télécom et de rapprochement de TF1 avec M6 ;

- Après une hausse de 2,2 % du chiffre d’affaires et de 16 % du bénéfice opératiionnel, objectifs 2025 inchangés d’une légère croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel, soit :

- construction : carnet de commandes élevé,

- Bouygues immobilier : adaptation à un environnement difficile,

- Equans : revenus en hausse, marge opérationnelle proche de 4 % (5 % visé pour 2027),

- Bouygues Telecom : hausse légère des revenus et stabilité du bénéfice d’exploitation, investissements d’exploitation de 1,5 Md€ et intégration de Poste Telecom.

- TF1 : stabilité de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €.

Valeurs associées

BOUYGUES
36,1400 EUR Euronext Paris -1,36%
