Bouygues: placement obligataire pour un milliard d'euros

(CercleFinance.com) - Bouygues annonce le succès du placement d'une émission obligataire pour un montant d'un milliard d'euros à huit ans (échéance 17 juillet 2031), portant un coupon de 3,875%, 'confirmant la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe'.



Le coût économique pour le conglomérat, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s'établit à un niveau légèrement inférieur à 1,95%. Cette émission obligataire s'inscrit dans le cadre du refinancement des besoins généraux de l'entreprise.





