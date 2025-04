Bouygues: nouveau contrat pour Colas Rail au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Bouygues indique que sa filiale Colas a été sélectionnée par Network Rail, comme l'un des quatre fournisseurs chargés d'assurer l'exploitation et la maintenance d'engins ferroviaires utilisés pour l'entretien de voies à travers le Royaume-Uni.



Ce contrat, d'un montant d'environ 380 millions d'euros, couvre plusieurs régions du réseau britannique. Dans ce cadre, Colas Rail assurera, sur huit ans, l'exploitation et la maintenance de 28 engins, incluant notamment des bourreuses et des régaleuses.



Ce marché vient renforcer la relation entre Network Rail et Colas Rail, s'ajoutant à la récente signature d'un contrat d'environ 170 millions d'euros sur cinq ans, pour l'exploitation et la maintenance de la flotte de trains de meulage et de fraisage de Network Rail.





BOUYGUES