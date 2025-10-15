Bouygues, LVMH, Orange, Rexel... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Argan

Argan a annoncé l'accompagnement de la croissance de Celio avec une seconde extension de 12 000 mètres carrés sur le site d'Amblainville, qui sera labellisée Aut0nom. Ce lieu est devenu l'unique plateforme logistique de Celio au niveau européen. Avec cette nouvelle phase d'extension, les deux sociétés vont intégrer des équipements pour améliorer sensiblement le bilan environnemental du site. Ainsi, une centrale photovoltaïque développant une puissance de 400kWc sera ainsi installée en toiture et entièrement dédiée à l'autoconsommation de Celio.

Bouygues / Orange

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont remis une offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice en France. Cette offre porte sur un montant total de 17 milliards d'euros de valeur d'entreprise pour ces activités et fait ressortir une valeur d'entreprise implicite indicative pour l'ensemble d'Altice France de plus de 21 milliards d'euros.

Catana

Le spécialiste des navires de plaisance publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Drone Volt

Le spécialiste du drone civil professionnel et des solutions d'intelligence embarquée communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Exosens

HLD Europe a annoncé avoir conclu un accord avec Theon International, principal client du groupe, pour la cession de 9,8 % du capital d'Exosens, au prix de 54 euros par action. La réalisation de la cession, qui reste soumise à diverses notifications réglementaires, devrait intervenir au début du premier trimestre 2026. A l'issue de cette opération, HLD Europe restera la premier actionnaire d'Exosens, avec 22,42 % du capital. Theon International ne sera pas représenté au sein du conseil d'administration d'Exosens.

FDJ United

L'opérateur de jeux d'argent et de hasard présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Forsee Power

Forsee Power annonce que KGHM, le plus grand producteur de cuivre en Europe, équipera ses véhicules miniers Zanper T et HT24e de systèmes de batteries Forsee Power. En outre, KGHM vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 et à atteindre la neutralité climatique totale d'ici 2050. L'électromobilité fait partie de la solution, permettant de remplacer les véhicules à moteur thermique par des véhicules 100% zéro émission.

Gecina

Gecina a confirmé sa prévision d'un résultat récurrent net part du groupe 2025 entre 6,65 euros et 6,70 euros par action, soit une croissance entre 3,6% à 4,4%. Sur les 9 premiers mois de l'année, le groupe immobilier a enregistré une hausse des revenus locatifs de 4% à 539 millions d'euros, portée par l'impact positif des livraisons récentes et une croissance organique de 3,7%. Cette dernière a été soutenue " par une réversion positive soutenue dans les zones centrales (+0,5%), ainsi que l'indexation (+2,9%) ". Le taux d'occupation a augmenté de 0,3 point sur un an, à 94.

GL events

Le groupe intégré des métiers de l'événement annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Havas

Havas a rehaussé son objectif de croissance interne 2025 à l'occasion de son point d'activité pour le troisième trimestre. Le groupe de communication anticipe désormais une croissance interne comprise entre 2,5% et 3% contre plus de 2% auparavant. Havas cible par ailleurs une marge d'Ebit ajusté en amélioration de 50 points de base, soit 12,9%, à comparer avec une fourchette d'objectifs précédente de 12,5% à 13,5%.

HighCo

Le spécialiste du marketing et de la communication rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

LVMH

Dans un contexte géopolitique et économique perturbé, LVMH a réalisé sur les neuf premiers mois de 2025 des ventes de 58,1 milliards d'euros, soit un repli de 2% en organique et de 4% en publié. Sur cette période, l'Europe et les Etats-Unis, stables par rapport aux neuf premiers mois de 2024, bénéficient d'une demande locale solide. Le Japon est en recul par rapport à la même période de 2024, qui avait profité de la hausse des dépenses de la clientèle touristique en raison de la forte baisse du yen.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pullup Entertainment

L'éditeur de jeux vidéo diffusera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Rexel

Rexel a généré 4,758 milliards de ventes au troisième trimestre, en repli de 0,1%. Elles sont en hausse de 3% en données comparables et à jours constants grâce à l'Amérique du Nord où elles ont progressé de 7,4%. La société a enregistré une accélération des volumes (contribution de +1,6%) et un effet prix similaire à celui du deuxième trimestre 2025 (+0,9% d'effet prix sur les produits hors-câbles et +0,5% des produits câbles).

Thermador

Le spécialiste des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.