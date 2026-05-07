Bouygues-Le ROCA au T1 dépasse les attentes avec la performance d'Equans

Bouygues BOUY.PA a fait état jeudi d'un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) supérieur aux attentes au titre du premier trimestre, porté par son entreprise de services multitechniques, Equans, qui a compensé la performance plus mitigée des activités télécoms du groupe.

Le ROCA de la période janvier-mars est ressorti à 77 millions d'euros, en hausse de 8 millions sur un an et au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur une médiane de 66 millions d'euros dans un consensus compilé par Bouygues.

Le chiffre d'affaires a cependant affiché une baisse de 1,7% sur un an, à 12,2 milliards d'euros, et s'établit en-deçà des attentes des analystes, qui tablaient sur une médiane d'environ 12,4 milliards.

Bouygues a par ailleurs annoncé jeudi dans un communiqué distinct avoir remporté, en tant que participant au groupement Feronord, le contrat OL32 Skavsta du projet ferroviaire East Link, au sud de Stockholm en Suède.

La phase d’exécution serait estimée à environ 1,2 milliard d’euros et pourrait intervenir début 2028, précise le communiqué.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)