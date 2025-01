Bouygues: lancement de Nexstone par Colas information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - Colas, filiale de construction routière de Bouygues , fait part du lancement de Nexstone, une nouvelle société qui regroupe l'ensemble de ses activités de production, valorisation et recyclage de matériaux de construction en France.



'L'objectif est d'accroître la visibilité de ces activités, axe stratégique du développement de Colas. En simplifiant et harmonisant le fonctionnement de ces métiers, Nexstone améliore leur performance, au service des clients et parties prenantes', explique-t-elle.



Réunissant les activités précédemment exercées par quatre sociétés, Nexstone s'appuie sur un maillage dense, structuré et unifié. Il compte près de 1100 collaborateurs et prévoit d'en embaucher encore une soixantaine cette année.





Valeurs associées BOUYGUES 30,55 EUR Euronext Paris -0,29%