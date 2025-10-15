 Aller au contenu principal
Bouygues, Iliad et Orange maintiennent leur offre sur Altice France malgré le rejet de celle-ci
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 18:32

(Actualisé avec maintien de l'offre par Bouygues, Iliad et Orange)

Orange ORAN.PA , Bouygues BOUY.PA et Iliad (Free) ont déclaré mercredi maintenir leur offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France, dont l'opérateur SFR, malgré le rejet de celle-ci par le groupe fondé par Patrick Drahi.

L'offre conjointe non engageante,

remise mardi

soir et qui porte sur l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France pour un montant total de 17 milliards d'euros, a été rejeté par Altice France plus tôt mercredi.

"Nous vous confirmons avoir reçu hier soir une offre indicative pour une partie des actifs d'Altice France. Cette offre a été immédiatement rejetée", a écrit Arthur Dreyfuss dans une lettre aux salariés de SFR que Reuters a pu consulter mercredi.

Bouygues, Iliad et Orange, qui ont dit dans un communiqué commun prendre note de cette décision, "souhaitent créer un dialogue constructif avec le groupe Altice et ses actionnaires pour envisager ensemble la manière dont ce projet pourrait prospérer."

"Les trois opérateurs restent convaincus de la pertinence de leur proposition et de l’intérêt du projet industriel qu’ils poursuivent pour le marché et l’ensemble de ses parties prenantes, clients, salariés, créanciers et actionnaires", peut-on lire dans le communiqué.

L'offre des trois opérateurs vise notamment la plupart des actifs de l'opérateur SFR mais exclut les participations dans les sociétés Intelcia, UltraEdge, XP Fibre, Altice Technical Services et les activités du groupe Altice dans les départements et territoires d'outre-mer.

Après des mois de négociations avec ses créanciers, Altice France avait annoncé en août la validation par le tribunal des activités économiques de Paris de sa procédure de sauvegarde accélérée prévoyant une restructuration de la lourde dette du groupe, une décision qui a soulevé des interrogations quant à l'avenir de la filiale SFR.

Le ministre français de l'Economie, Roland Lescure a déclaré mercredi à RTL que le gouvernement serait extrêmement vigilant au sujet de l'offre remise mardi.

"Je vais être extrêmement vigilant sur cette opération (...) je vais être vigilant à deux choses, l'impact sur le prix des consommateurs et l'impact sur la qualité de service", a-t-il dit, soulignant qu'à l'heure actuelle, la France dispose des prix de téléphonie mobile et les abonnements "parmi les moins chers d'Europe".

Mercredi vers 10h36 GMT, l'action Bouygues bondissait de 7,4% après avoir gagné jusqu'à plus de 9,6% plus tôt en séance et figurait parmi les meilleures perfomances du CAC 40, qui gagnait 2,4% au même moment. Orange gagnait 3,5% après avoir pris jusqu'à plus de 5%.

(Rédigé par Nicolas Delame et Etienne Breban, avec Gianluca Lo Nostro et Mathieu Rosemain, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BOUYGUES
41,580 EUR Euronext Paris +7,39%
ORANGE
14,015 EUR Euronext Paris +3,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

