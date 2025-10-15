Bouygues, Iliad et Orange maintiennent leur offre sur Altice France malgré le rejet de celle-ci

Orange ORAN.PA , Bouygues

BOUY.PA et Iliad (Free) ont déclaré mercredi maintenir leur offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France, dont l'opérateur SFR, malgré le rejet de celle-ci par le groupe fondé par Patrick Drahi.

"Les trois opérateurs restent convaincus de la pertinence de leur proposition et de l’intérêt du projet industriel qu’ils poursuivent pour le marché et l’ensemble de ses parties prenantes, clients, salariés, créanciers et actionnaires", déclarent les opérateurs dans un communiqué commun.

Bouygues Telecom, Free-Groupe Iliad et Orange ont annoncé mardi soir avoir remis une offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France pour un montant total de 17 milliards d'euros.

Les trois groupes "souhaitent créer un dialogue constructif avec le groupe Altice et ses actionnaires pour envisager ensemble la manière dont ce projet pourrait prospérer", est-il indiqué dans le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)