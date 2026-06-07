Bouygues, Iliad et Orange annoncent la signature d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition de SFR

Bouygues Telecom BOUY.PA , Iliad, maison-mère de Free, et Orange ORAN.PA ont annoncé avoir signé un protocole d'accord avec Altice France en vue de l'acquisition de SFR pour un montant total de 20,35 milliards d'euros.

"Sur la base des données 2025 relatives au périmètre considéré, et après ajustements (notamment des éléments non récurrents), les parts de Bouygues Telecom, de Free-Groupe iliad et d'Orange représenteraient respectivement 52%, 27% et 21% du chiffre d'affaires total, et 42%, 33% et 24% de l'EBITDAaL", selon un communiqué conjoint.

Le consortium avait annoncé au mois d'avril avoir lancé une offre sur SFR portant sur la plupart des actifs d'Altice France-SFR, à l'exclusion de ses participations dans ACS/Intelcia, XP Fibre, UltraEdge et Altice Technical Services, ainsi que les activités du groupe Altice France dans les départements et régions d'outre-mer.

"Une phase de consultation s'ouvre désormais avec les instances représentatives du personnel compétentes", indique le communiqué. "L'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes."

Selon le consortium, la réalisation de la transaction pourrait intervenir au second semestre 2027, "après l'obtention des autorisations des autorités compétentes notamment de concurrence".

Les entreprises précisent toutefois qu'il n'y a pour l'instant aucune certitude que l'opération soit réalisée.