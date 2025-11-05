 Aller au contenu principal
Bouygues : grand écart intraday entre 38,5 et 40,3E
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 12:39

Bouygues réalise le grand écart intraday entre 38,5 et 40,3E : le titre rebondit sur la MM50 qui gravite vers 38,3E refranchit l'ex- résistance des 39,5E et retrouve ses niveaux du 28 octobre.
Il n'y a de nouveau plus vraiment de résistance avant la zone sommitale et ex-résistance annuelle des 42E

Valeurs associées

BOUYGUES
40,2900 EUR Euronext Paris +2,81%
