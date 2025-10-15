Bouygues, Free et Orange réitèrent leur offre malgré le rejet d'Altice France
Les trois opérateurs réaffirment la pertinence de leur projet industriel, qu'ils estiment bénéfique pour le marché français, les consommateurs et les salariés, en préservant la concurrence et en soutenant les investissements dans les infrastructures nationales.
Ils maintiennent leur offre et appellent à un dialogue constructif avec Altice et ses actionnaires afin d'examiner les conditions d'une possible concrétisation de ce projet.
