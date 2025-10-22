 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 227,17
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bouygues en première ligne sur le dossier SFR
information fournie par Investir 22/10/2025 à 09:00

bouygues (Crédit: / Wikimedia Commons)

bouygues (Crédit: / Wikimedia Commons)

C'est officiel. Bouygues , Orange et Iliad (Free) sont déterminés à unir leurs forces pour tenter de racheter SFR. Mardi 14octobre au soir, ils ont formulé ensemble une offre non engageante portant sur 17milliards d'euros des actifs de l'opérateur au carré rouge, estimés à 21milliards au total. Si son montant est supérieur à la dette de 15,5milliards d'euros que doit éponger Altice France, le propriétaire de SFR a fait savoir aux salariés la «rejeter immédiatement». Les enchères vont donc probablement être amenées à monter.

43 % pour Bouygues Telecom

Pour autant, dans un marché et un contexte politique que les trois partenaires estiment propices à la consolidation, cette proposition commune est de nature à rassurer quant à leur capacité à s'entendre sur une répartition du prix et de la valeur de leur concurrent. Dans l'offre formulée, elle serait de 43% pour Bouygues Telecom, 30% pour Free et 27% pour Orange. Ce qui donne une idée des rapports de force. «Nous formulons une offre conjointe afin de ne pas franchir des seuils qui pourraient poser problème aux autorités de la concurrence», a souligné, lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes, Olivier Roussat, directeur général de Bouygues. Le groupe sortirait donc grand gagnant de l'opération. La Bourse ne s'y est pas trompé : le titre du conglomérat a gagné 7,4% mercredi 15 octobre et a conservé l'essentiel de ce gain lors des séances suivantes

Le dirigeant a avancé que l'accord trouvé «préserve l'écosystème concurrentiel», comme pour apaiser la crainte des autorités et des consommateurs de voir une hausse généralisée des prix se profiler. Olivier Roussat a ensuite insisté sur le fait que la manœuvre était gagnant-gagnant pour les parties prenantes: «Elle garantit à la fois une valorisation attractive pour le vendeur et des gains d'efficience pour les acheteurs. Pour nous, cela signifie être en mesure de réaliser les investissements nécessaires et de mieux les rentabiliser.»

L'activité à destination des professionnels (B2B) serait principalement reprise par Bouygues Telecom. Celle consacrée au grand public (B2C) serait partagée entre les trois acteurs. Les autres actifs (notamment les infrastructures et les fréquences) seraient aussi partagés, à l'exception du réseau mobile en zone non dense, repris par Bouygues Telecom, qui le partage déjà pour l'essentiel avec SFR.

Processus de long terme

Mais il n'y a qu'à voir le rejet de la proposition initiale par Altice pour constater que la route sera longue… et semée d'embûches. «Quand un accord de principe sera obtenu du vendeur, une période de due diligence s'ouvrira pour nous permettre de présenter une offre confirmatoire. Il faudra ensuite obtenir les autorisations administratives, notamment auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse [Arcep] et de l'Autorité de la concurrence», liste Olivier Roussat, assurant que la conclusion du feuilleton «sans garantie de succès» n'arrivera, quoi qu'il en soit, «pas avant fin2027».

Si le processus devait aboutir à cet horizon, Bouygues, Orange et Iliad sont déjà convenus de se répartir les clients de SFR par le biais d'une société commune transitoire, amenée à fonctionner «au moins trente mois» à partir du moment où les autorisations auront été reçues. Pour sa part, Bouygues a dit sa confiance dans sa capacité à financer l'opération «par de la dette et des fonds propres alors que [sa] note a été stabilisée mi-septembre à A – par Standard & Poor's».

Nous confirmons notre conseil d'achat: l'action Bouygues offre un rapport risque- rendement attrayant et la reprise d'actifs de SFR serait favorable.

Retrouvez cet article sur INVESTIR

Valeurs associées

BOUYGUES
40,9500 EUR Euronext Paris +0,24%

Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2025 à 09:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank