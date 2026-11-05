Bouygues en mode séduction

(Zonebourse.com) - Bouygues se distingue à la deuxième place du palmarès du CAC 40, avec un gain de 3,64 %, après la publication de résultats sur neuf mois légèrement supérieurs aux attentes et le relèvement de ses perspectives annuelles de rentabilité. Le conglomérat français bénéficie notamment de la forte amélioration des marges d'Equans et de la bonne tenue de ses activités de construction. Une dynamique saluée par Berenberg, qui réaffirme sa recommandation à l'achat sur le titre.

Pour Berenberg, cette publication confirme la capacité de Bouygues à améliorer sa rentabilité malgré un environnement peu porteur. Le bureau d'études souligne notamment la performance d'Equans, dont les gains de marge constituent le principal catalyseur du relèvement des perspectives, ainsi que la bonne résistance des activités de construction. Le broker maintient ainsi sa recommandation à l'achat sur Bouygues, dont il évalue les différentes activités selon une approche par somme des parties reposant sur l'actualisation des flux de trésorerie futurs.

Sur les 9 premiers mois de 2026, Bouygues a réalisé un chiffre d'affaires de 41,6 milliards d'euros, quasiment stable à taux de change constants, dans un environnement économique et géopolitique toujours incertain. Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) progresse de 44 millions d'euros sur un an, à 1,86 milliard d'euros. L'activité montre des signes d'amélioration au troisième trimestre, avec une croissance organique des revenus de 1,9 %, après un recul de 1,3 % au premier semestre.

La publication ressort légèrement supérieure aux anticipations du marché. Selon Berenberg, le chiffre d'affaires trimestriel dépasse le consensus de 1 %, tandis que le ROCA, en hausse de 1,1 % à 1,03 milliard d'euros, surpasse les attentes de 24 millions d'euros, soit environ 2 %. La performance en matière de flux de trésorerie est également meilleure que prévu, même si le troisième trimestre reste marqué par une consommation saisonnière de liquidités.

La principale satisfaction provient d'Equans, dont la rentabilité poursuit son redressement à un rythme soutenu. Sur les neuf premiers mois, la marge opérationnelle courante des activités progresse de 1,4 point, à 5,5 %, malgré un chiffre d'affaires en léger repli. Au troisième trimestre, l'activité retrouve une croissance sous-jacente d'environ 2 %, tandis que la marge s'améliore de 160 points de base sur un an, après une progression identique au deuxième trimestre.

Cette dynamique conduit Bouygues à relever une nouvelle fois son ambition annuelle pour Equans, avec une marge désormais attendue à au moins 5,5 % en 2026. Le spécialiste des services multitechniques atteint ainsi avec un an d'avance l'objectif initialement fixé pour 2027.

La visibilité demeure par ailleurs favorable, avec un carnet de commandes de 27,7 milliards d'euros chez Equans, soutenu notamment par une solide prise de commandes à l'international. Les activités de construction disposent également d'un carnet historiquement élevé de 32,5 milliards d'euros.

Des performances plus contrastées dans les autres métiers

Dans la construction, les revenus progressent de 3 % à taux de change constants sur les neuf premiers mois, grâce notamment à Bouygues Construction, dont l'activité augmente de 5 %. Cette bonne orientation compense partiellement le recul des ventes de Colas et de Bouygues Immobilier.

La situation reste plus contrastée chez Bouygues Telecom. L'opérateur enregistre une croissance de 1,5 % de son chiffre d'affaires facturé aux clients au troisième trimestre, mais son Ebitda recule légèrement de 0,5 %, dans un contexte de forte pression concurrentielle sur les prix. La dynamique commerciale s'améliore néanmoins, avec 192 000 nouveaux abonnés mobiles et 103 000 abonnés haut débit sur le trimestre. Les

dépenses d'investissement restent maîtrisées. Le projet de rachat des activités de SFR demeure également un dossier stratégique à suivre, même si son calendrier de finalisation reste incertain et dépend notamment des prochaines étapes réglementaires.

Malgré ces disparités, Bouygues affiche une situation financière en amélioration. Sa dette financière nette ressort à 5,6 milliards d'euros à fin septembre, contre 7,6 milliards un an auparavant. Le résultat net part du groupe s'établit toutefois à 306 millions d'euros, pénalisé par une dépréciation comptable de 569 millions d'euros de la participation dans TF1, sans incidence sur la trésorerie.

Fort de la bonne tenue de ses activités les plus rentables, le groupe relève ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026. Il anticipe désormais une légère progression de son ROCA, contre une stabilité précédemment envisagée. Les performances d'Equans et de Bouygues Construction devraient ainsi plus que compenser les pressions sur les résultats de TF1, Bouygues Telecom et Bouygues Immobilier.

L'objectif de chiffre d'affaires stable à taux de change constants est en revanche confirmé, la direction conservant une approche prudente face

aux incertitudes macroéconomiques, particulièrement en France.

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