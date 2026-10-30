 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bouygues déprécie TF1 de 569 MEUR sur fond de crise publicitaire
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 08:20

Ajouter Boursorama à vos sources

Le conglomérat a annoncé une dépréciation comptable de 569 MEUR de sa participation dans TF1, qui sera intégrée à ses comptes des neuf premiers mois de 2026, attendus le 5 novembre. Cette opération ramènera la valeur comptable de TF1 à 2 MdsEUR, soit 9,67 EUR par action, contre 15,36 EUR auparavant.

Cette dépréciation, motivée par le recul plus rapide que prévu du marché de la publicité télévisée traditionnelle, pèsera sur le résultat net part du groupe, mais restera sans incidence sur sa trésorerie, son endettement et sa capacité d'investissement. Elle n'affectera pas non plus les comptes de TF1.

Malgré cet ajustement, Bouygues réaffirme sa confiance dans la stratégie de transformation numérique de TF1 et entend poursuivre son soutien au développement du groupe audiovisuel, dans un contexte de migration croissante des investissements publicitaires vers les plateformes digitales.

Valeurs associées

BOUYGUES
40,8300 EUR Euronext Paris -0,87%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,2 -9,70%
Pétrole Brent
117,22 +1,35%
CAC 40
7 987,16 +0,22%
SANOFI
79,99 +5,04%
CREDIT AGRICOLE SA
15,025 -1,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank