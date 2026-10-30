Bouygues déprécie TF1 de 569 MEUR sur fond de crise publicitaire

Le conglomérat a annoncé une dépréciation comptable de 569 MEUR de sa participation dans TF1, qui sera intégrée à ses comptes des neuf premiers mois de 2026, attendus le 5 novembre. Cette opération ramènera la valeur comptable de TF1 à 2 MdsEUR, soit 9,67 EUR par action, contre 15,36 EUR auparavant.

Cette dépréciation, motivée par le recul plus rapide que prévu du marché de la publicité télévisée traditionnelle, pèsera sur le résultat net part du groupe, mais restera sans incidence sur sa trésorerie, son endettement et sa capacité d'investissement. Elle n'affectera pas non plus les comptes de TF1.

Malgré cet ajustement, Bouygues réaffirme sa confiance dans la stratégie de transformation numérique de TF1 et entend poursuivre son soutien au développement du groupe audiovisuel, dans un contexte de migration croissante des investissements publicitaires vers les plateformes digitales.