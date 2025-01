Bouygues: contrat gagné par Colas pour le réseau HS2 information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 13:58









(CercleFinance.com) - Bouygues indique que sa filiale Colas Rail UK a été sélectionnée par High Speed 2 (HS2) pour concevoir et mettre en oeuvre les systèmes de caténaires qui alimenteront en électricité les trains à grande vitesse sur l'ensemble du réseau HS2, en Angleterre.



Ce projet de lignes à grande vitesse, qui reliera Londres à Birmingham, s'étendra sur 450 kilomètres de voies et offrira des vitesses pouvant atteindre 360 km/h. Ce contrat, d'environ 300 millions d'euros, a été signé fin décembre 2024.



Les systèmes de caténaires fournis par Colas utiliseront la technologie de pointe OCS V360, sous licence de la SNCF. Ce système est le premier en Europe à avoir été certifié pour des vitesses allant jusqu'à 360 km/h.





