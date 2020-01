Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues Construction victime d'un piratage informatique au "rançongiciel" Reuters • 31/01/2020 à 16:53









BOUYGUES CONSTRUCTION VICTIME D'UN PIRATAGE INFORMATIQUE AU "RANÇONGICIEL" PARIS (Reuters) - Le réseau informatique de Bouygues Construction a été piraté, annonce le groupe vendredi, tout en assurant que l'activité n'a pas été perturbée sur les chantiers. "Une attaque virale de type ransomware a été détectée sur le réseau informatique de Bouygues Construction le 30 janvier", écrit-il dans un communiqué diffusé sur son site internet. "Par mesure de précaution, les systèmes d'information ont été arrêtés afin d'éviter toute propagation. A cette heure, les équipes sont pleinement mobilisées pour un retour à la normale le plus rapidement possible, avec l'accompagnement d'experts", poursuit Bouygues. Le groupe promet de faire un nouveau point en début de semaine. (Jean-Philippe Lefief, édité par Bertrand Boucey)

