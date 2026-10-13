Bouygues Construction remporte un contrat pour un tunnel de drainage à Hong Kong

Bouygues SA BOUY.PA :
* BOUYGUES CONSTRUCTION, VIA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, S’ASSOCIE À CRBC POUR CONSTRUIRE LE TUNNEL DE DRAINAGE EST DE HONG KONG
* UN MONTANT TOTAL DU CONTRAT E 173 MLNS D’EUROS
* LE CONTRAT ATTRIBUÉ PAR LE DRAINAGE SERVICES DEPARTMENT DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG
Texte original [https://tinyurl.com/y6sh5e8t]
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(Rédaction de Gdansk)
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