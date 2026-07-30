Bouygues Construction remporte un contrat de €1,2 md auprès d’Airtrunk en Australie

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information fournie par Boursorama avec AFP•30.07.2026•09:53•
Le groupe industriel Vallourec, qui tourne "à plein régime" aux Etats-Unis et "sait s'adapter" dans le Golfe, a annoncé jeudi qu'il allait verser un dividende intérimaire de 2,05 euros le 5 août, après avoir réalisé 131 millions de dollars de bénéfice net sur le ...
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