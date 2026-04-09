Bouygues Construction remporte deux contrats aux Îles Vierges US pour jusqu'à 1,45 milliard d'euros

Un ouvrier à côté du logo de la société Bouygues sur un chantier de construction à Paris
Bouygues Construction a annoncé jeudi que Americaribe, sa filiale implantée aux États-Unis et dans les Caraïbes, a été désignée pour la conception et la réalisation de deux programmes de reconstruction et de modernisation d’infrastructures scolaires sur les îles de Saint-Thomas et de Sainte-Croix, aux Îles Vierges des États-Unis.
"Le montant cumulé des différentes phases travaux de ces deux projets pourrait atteindre jusqu’à 1,45 milliard d’euros (1,67 milliard de dollars américains) d’ici 5 ans", selon un communiqué du groupe.
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)
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