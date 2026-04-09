Bouygues Construction remporte deux contrats aux Îles Vierges US pour jusqu'à 1,45 milliard d'euros

Un ouvrier à côté du logo de la société Bouygues sur un chantier de construction à Paris

‌Bouygues Construction a ​annoncé jeudi que Americaribe, sa filiale implantée aux ​États-Unis et dans les ​Caraïbes, a ⁠été désignée pour ‌la conception et la réalisation de deux ​programmes ‌de reconstruction et ⁠de modernisation d’infrastructures scolaires sur les îles ⁠de ‌Saint-Thomas et de ⁠Sainte-Croix, aux Îles ‌Vierges des ⁠États-Unis.

"Le montant cumulé des ⁠différentes ‌phases travaux de ces ​deux ‌projets pourrait atteindre jusqu’à 1,45 milliard ​d’euros (1,67 milliard de dollars ⁠américains) d’ici 5 ans", selon un communiqué du groupe.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin ​Turpin)