Bouygues SA BOUY.PA :
* BOUYGUES CONSTRUCTION CHOISIE POUR LA RESTRUCTURATION ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT CURIE À PALAISEAU
* CE PROJET D’ENVIRON EUR 7 MLNS BÉNÉFICIERA DE LA DÉMARCHE ENERGIESPRONG, PROMOUVANT DES STANDARDS AMBITIEUX POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
* LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX EST PRÉVU POUR DÉBUT JUILLET 2024, AVEC UNE MISE EN SERVICE ATTENDUE À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2025
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(Rédaction de Gdansk)
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