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Bouygues Construction choisie pour la restructuration énergétique du groupe scolaire Joliot Curie à Palaiseau
information fournie par Reuters12/03/2024 à 08:12

Bouygues SA BOUY.PA :

* BOUYGUES CONSTRUCTION CHOISIE POUR LA RESTRUCTURATION ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT CURIE À PALAISEAU

* CE PROJET D’ENVIRON EUR 7 MLNS BÉNÉFICIERA DE LA DÉMARCHE ENERGIESPRONG, PROMOUVANT DES STANDARDS AMBITIEUX POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

* LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX EST PRÉVU POUR DÉBUT JUILLET 2024, AVEC UNE MISE EN SERVICE ATTENDUE À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2025

Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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