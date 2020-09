Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues Construction choisi pour réaliser le projet Grand Ida à Monaco Reuters • 08/09/2020 à 09:58









8 septembre (Reuters) - * BOUYGUES CONSTRUCTION CHOISI POUR RÉALISER LE PROJET GRAND IDA À MONACO-COMMUNIQUÉ * LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ DÉBUT JUIN 2020 ET MOBILISERONT 200 COMPAGNONS EN PÉRIODE DE POINTE POUR UNELIVRAISON PRÉVUE EN 2023 Pour plus de détails, cliquez sur [BOUY.PA ] (Rédaction de Paris)

