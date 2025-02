Bouygues : Colas remporte trois contrats au Maroc

(AOF) - Colas, filiale du groupe diversifié Bouygues , a annoncé avoir remporté au Maroc, auprès de l'Office national des chemins de fer, trois contrats pour le développement d'une ligne ferroviaire à grande vitesse, pour un montant total de 430 millions d'euros. Signés le mois dernier, ces contrats concernent des chantiers entre les villes marocaines de Kénitra et Casablanca, qui "visent à étendre le réseau ferroviaire jusqu'à Marrakech avec des infrastructures de classe mondiale", en prévision de l'accueil de la Coupe du monde de football en 2030.

