Bouygues, Carbios, Wallix...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris -

(AOF) - ADP

Au mois de mars, ADP indique avoir enregistré une hausse de son trafic groupe de 1%, pour atteindre un total de 27,8 millions de passagers par rapport à la même période un an plus tôt.

Alstom

Malgré un carnet de commandes historique dépassant les 100 milliards d'euros, le géant ferroviaire français a déçu sur ses marges. Martin Sion, nouveau Directeur Général, a annoncé des mesures pour redresser l'exécution opérationnelle.

Ateme

Le spécialiste de la diffusion vidéo a fait part d'un chiffre d'affaires consolidé de 19,9 millions d'euros au premier trimestre 2026, en croissance de 8% (+14% à données comparables).

Bouygues

Bouygues Telecom, Free - groupe iliad et Orange indiquent avoir remis une nouvelle offre et être entrés en négociations exclusives avec Altice France en vue de l'acquisition de SFR, offre portant sur un montant total de 20,35 MdsEUR de valeur d'entreprise pour les actifs considérés.

Carbios

Le spécialiste des technologies biologiques disposait à fin décembre 2025 d'une trésorerie solide de 59 MEUR, incluant ses filiales, lui assurant une visibilité financière sur plus de douze mois.

Eiffage

Eiffage a remporté en groupement avec la société belge Jan de Nul, le contrat de conception-réalisation pour l'extension du terminal conteneurs du port de Callao Muelle Norte au Pérou.

GTT

GTT rapporte avoir reçu une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers, pour le compte d'un armateur asiatique.

Ipsos

Malgré un recul mécanique de son chiffre d'affaires au premier trimestre, le géant des études d'opinion a maintenu ses objectifs annuels, porté par une dynamique commerciale solide et le lancement de son plan stratégique "Horizons".

Lagardère

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 s'établit à 2,04 milliards d'euros, en hausse de 3% en données publiées par rapport à la même période de 2025. A données comparables, la croissance atteint 3,8%, portée par l'ensemble des activités du groupe.

Maison du Monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration livrera ses résultats annuels.

Marie Brizard

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) n'a guère connu une année 2025 enivrante, avec un résultat net part du groupe de 9,1 MEUR au titre de 2025, comparé à 9,6 MEUR l'année précédente, ainsi qu'un EBITDA de 13,6 MEUR, soit une marge en repli de 0,2 point à 7,9% du chiffre d'affaires.

Wallix

L'éditeur européen de logiciels de cybersécurité a fait état d'un revenu mensuel récurrent (MRR) de 2,6 MEUR, en progression de 21% sur un an au 31 mars 2026. Sur les trois dernières années, il a plus que doublé.

We.Connect

Le spécialiste des accessoires high-techs pour l'informatique a enregistré un chiffre d'affaires de 453,9 MEUR en 2025, en hausse de 51,2%, porté notamment par les opérations de croissance externe réalisées avec les acquisitions d'Exertis France et Exertis Iberia en août 2025, ainsi que de MCA Technology en juin 2024.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale démarre l'année 2026 avec une activité portée par l'Amérique du Nord et le succès de ses plateformes. Malgré un impact de change défavorable, le groupe confirme ses objectifs annuels.