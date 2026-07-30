Bouygues: CA +1,3% au S1, principalement porté par la construction

La 10e édition de VivaTech à Paris

Bouygues a ‌fait état jeudi d'un chiffre d'affaires ​de 1,3% sur un an à change constant au premier semestre, s'élevant à 26,3 ​milliards d'euros, légèrement supérieur aux attentes des analystes, ​qui tablaient sur 26,1 ⁠milliards d'euros selon un consensus fourni par ‌le groupe.

Ce dernier a expliqué la progression de son chiffre d'affaires ​par un ‌carnet de commandes de sa ⁠division Cosntruction en hausse, ainsi que les bonnes performances de TF1, Bouygues Telecom et ⁠sa filiale ‌Equans.

Le résultat opérationnel courant des ⁠activités (ROCA)du groupe de construction et de ‌télécommunications s'établit à 829 millions ⁠d'euros sur les six premiers mois ⁠de l'année, ‌tandis que les analystes attendaient 776 millions ​d'euros, une croissance ‌de 33%.

En juin dernier,Bouygues Telecom, Free-Groupe Iliad et Orange ont ​annoncé la signature d’un accord en vue de l’acquisition de ⁠SFR.

La société a par ailleurs confirmé ses perspectives 2026, malgré un contexte volatile et les incertitudes liées à la situation au Moyen-Orient.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit ​Van Overstraeten)